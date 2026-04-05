Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmaya uzatma dakikalarındaki penaltı pozisyonu damga vurdu. Mücadelenin 90+7'nci dakikasında savunmanına arkasına sarkan Nene, Agbadou'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaşlı oyuncular, pozisyonun dışarda olduğu ve topa müdahale yapıldığı yönünde itirazlar yaptı. VAR'da uzun süre incelenen pozisyon sonrası penaltı kararı verildi.