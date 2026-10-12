İtalya Serie A'nın 6. haftasında Cagliari, Juventus'u ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Cagliari'nin golünü 20. dakikada Daniel Maldini atarken Juventus'un sayısını 81. dakikada Kolo Muani kaydetti.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ise ortalık karıştı. İki takımın teknik direktörü bir anda birbirine girdi.

TEKNİK DİREKTÖRLER BİRBİRİNE GİRDİ

DAZN'ın görüntüler üzerinden yaptığı dudak okuma analizine göre tartışma, Spalletti'nin rakibine "Zaman geçirmekte de iyisiniz." demesiyle başladı. İkilinin birbirine yaklaşmasının ardından Spalletti'nin "Ne yapıyorsun?" sorusuna Pisacane, "Hayır, sen ne yapıyorsun?" yanıtını verdi. Aynı analize göre Juventus Teknik Direktörü daha sonra "Tokatlarım seni!" ifadesini kullandı.

Pisacane'nin yardımcısının müdahalesiyle iki teknik adam birbirinden uzaklaştırılırken ikili kırmızı kart gördü.