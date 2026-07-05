Fransa ve Paraguay'ın karşı karşıya geldiği 2026 Dünya Kupası son 16 mücadelesi, oynanan futbol kadar sertliğiyle de damga vurdu. Paraguay savunmasının, Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe'yi durdurmak için sık sık sert faullere başvurması tansiyonu hat safhaya çıkardı.

Maçın bir bölümünde Mbappe ile Paraguaylı futbolcular arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek küçük çaplı bir arbedeye dönüştü. İki takım oyuncularının dahil olduğu gerginlik nedeniyle maç bir süre durdu. Hakemlerin ve sağduyulu futbolcuların araya girmesiyle ortalık yatıştı ve mücadeleye kaldığı yerden devam edildi.

MAÇ SONU HAREKETİ OLAY OLDU

Mbappe, saha içindeki gergin atmosferin faturasını ise hem attığı penaltı golüyle hem de maçtan sonra kesti. Paraguay kalecisi Orlando Gill, son düdüğün ardından centilmenlik göstererek Fransız yıldız Kylian Mbappe'ye elini uzattı.

Ancak maç boyunca yediği tekmelerle sabrı taşan Mbappé, kendisine uzatılan eli sıkmayı reddetti. Gill’in elini havada bırakan 27 yaşındaki yıldız forvet, rakip kalecinin yüzüne bakıp manidar bir şekilde gülerek yanından yürüyüp gitti. O anlar, sosyal medyada gündem oldu.