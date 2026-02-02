Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Boluspor, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor’u 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Mücadelenin son bölümlerinde ise tribünlerde yaşanan olaylar maça damga vurdu.

Karşılaşmanın 85. dakikasında deplasman tribününde çıkan gerginlik kısa sürede taşkınlığa dönüştü. İki Sakaryaspor taraftarı tribünden atlayarak Boluspor taraftarlarının bulunduğu bölüme doğru koştu. Olaylara hızla müdahale eden polis ekipleri, söz konusu iki taraftarı yakalayarak güçlükle sakinleştirdi.

Yaşanan arbede sonrası polis ekipleri tarafından kelepçelenen iki taraftar, stat dışına çıkarılarak gözaltına alındı. Sahaya ve tribünlere yönelik müdahalenin ardından deplasman tribününde tansiyon bir süre daha yüksek seyretti.

Emniyet güçlerinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri ve yerinde müdahaleleri sayesinde olayların daha da büyümesi önlendi. Gerginliğin sona ermesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti ve Boluspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.