2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu maçında Benfica, Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. ABD’nin North Carolina eyaletinde yer alan Charlotte kentindeki Bank of America Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Benfica, lider olarak gruptan çıktı. Bayern Münih grubu ikinci sırada tamamladı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golü 13. dakikada Andreas Schjelderup kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten Benfica, grubu lider tamamladı. Bayern Münih, 6 puanla 2. sırada yer alarak gruptan çıkan diğer takım oldu. Auckland City ile Boca Juniors arasında oynanan diğer karşılaşma, 1-1 devam ederken kötü hava şartları nedeniyle 54. dakikada durduruldu.
Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı maçta futbolcular zor anlar yaşadı. Adeta eziyete dönüşen maçta sık sık su molası verilirken, Bayern Münih'in yedek oyuncuları karşılaşmayı soyunma odasından takip etmek zorunda kaldı.
Benfica-Bayern Münih mücadelesinde tanıdık isimler de sahne aldı. Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, 55. dakikada oyuna dahil oldu. Bayern Münih'te Galatasaray'ın eski futbolcusu Sacha Boey, maça 11'de başlarken, sakatlanarak 62. dakikada yerini Konrad Laimer'e bıraktı. Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Leroy Sane de ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.