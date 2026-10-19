Olay, cumartesi günü San Antonio kentindeki Alamodome Stadyumu’nda, San Antonio’daki Teksas Üniversitesi (UTSA) ile Deniz Kuvvetleri arasındaki futbol karşılaşması öncesinde meydana geldi.

Maç öncesi gösteri kapsamında dört asker, stadyumun yaklaşık 52 metre yüksekliğindeki tavanından halatlarla sahaya inmeye başladı. Ancak iniş sırasında Teknik Çavuş Ian Patterson’ın kontrolünü kaybettiği ve hızla yere düştüğü belirtildi.

Olay sırasında stadyumda 23 binden fazla seyircinin bulunduğu bildirildi. Sağlık ekipleri, sahada yaklaşık 10 dakika boyunca Patterson’a müdahale etti. Ardından hastaneye kaldırılan asker, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

15 YILLIK ASKERDİ

ABD Hava Kuvvetleri, pazar günü yaptığı açıklamayla hayatını kaybeden askerin kimliğini duyurdu. Yaklaşık 15 yıldır görev yapan Patterson’ın kariyeri boyunca çeşitli askerî madalyalar kazandığı belirtildi.

Georgia eyaletindeki Fort Stewart’tan olduğu bildirilen Patterson, San Antonio Ortak Üssü’nde Taktik Hava Kontrol Timi eğitmeni olarak görev yapıyordu. Başarılı hizmetleri nedeniyle çeşitli ödüller alan asker, 2022 yılında Hava Kuvvetleri Özel Harekât Astsubay Eğitmeni seçilmişti.

Patterson’ın ölümünün ardından askerî yetkililer ve meslektaşları taziye mesajları yayımladı.

Kanat Komutanı Tuğgeneral Scott C. Mills, yaşanan olayın birlik genelinde derin üzüntüye neden olduğunu belirtti. Mills, Patterson’ın ailesi, arkadaşları ve silah arkadaşları için büyük değer taşıdığını ifade etti.

San Antonio’daki Teksas Üniversitesi yönetimi de olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek hayatını kaybeden askerin ailesine ve meslektaşlarına başsağlığı diledi. Üniversite, olaya tanık olan öğrenci ve çalışanlara yönelik psikolojik destek hizmetlerinin devreye alındığını açıkladı.

ABD Hava Kuvvetleri, Ian Patterson’ın ölümüne yol açan düşüşün nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi. Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme sürüyor.