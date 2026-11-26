UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Batum'da oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçı öncesinde Gürcistan polisi, Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftara müdahale etti.

GÖZALTINA ALINAN TARAFTARLAR VAR

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı yaptığı açıklamada gözaltına alınan taraftarların olduğunu ve stat dışında da müdahalelerin olduğunu belirtti. Çarşı'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Stadyum içerisinde ve özellikle stadyum dışında taraftarlarımıza yönelik gerçekleştirilen zulmün derhal son bulması, gözaltına alınan taraftarlarımızın serbest bırakılması ve sorumlular hakkında gerekli girişimlerin acilen başlatılması gerekmektedir."

HAKEMLER İÇERİ GİTTİ

Olaylar karşılaşma oynanırken de sürdü... Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı 25. dakikada durdu. Gürcü polisi Beşiktaş taraftarına müdahalede bulunurken biber gazlı müdahalede bulundu. Beşiktaşlı oyuncular, tribünleri sakinleştirmeye çalıştı.

Yaralanan bir taraftarın ambulansa götürüldüğü görülürken karşılaşmanın hakemleri de soyunma odasına gitti ve maça ara verildi.