Ay yıldızlıların Dünya Kupası serüveni başlıyor… Milliler 2026 FIFA Dünya Kupası ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Vancouver'da Avustralya ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesi Avustralyalı ismin Türkiye üzerindeki baskıya vurgu yapan sözlerine İsmail Yüksek ve Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken cevaplar geldi. Avustralyalı futbolcu Milos Degenek Dünya Kupası tecrübesine vurgu yaptı. Degenek, "Türk oyuncuların hiçbiri daha önce Dünya Kupası tecrübesi yaşamadı. Bizde bunu yaşayan 9 oyuncu var. Ayrıca üzerlerinde büyük bir baskı var çünkü 2002'den beri Dünya Kupası'na katılamadılar." dedi.

'KOMİK GELİYOR'

Avustralya cephesinden gelen açıklamalara ilk yanıt İsmail Yüksek'ten geldi. Milli futbolcu, "Avustralya tarafından yapılan açıklamaları gördük. Sanırım bizi baskı altına almaya çalışıyorlar ama bunlar bana oldukça komik geliyor. Türkiye'deki baskı ortamını bilmedikleri çok açık. Bu tür açıklamalar bizi etkilemez." ifadelerini kullandı.

'ONLAR ÖYLE DÜŞÜNSÜN'

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise takımın tamamen maça odaklandığını söyledi. 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda yer almanın heyecanını yaşadıklarını belirten tecrübeli futbolcu, herkesin maça hazır olduğunu vurguladı. Avustralya'nın "daha deneyimliyiz" sözlerine de değinen Çalhanoğlu, "Onlar öyle düşünsün. Kendi gücümüzü biliyoruz. Sahada bunu göstermek istiyoruz." dedi.