Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Kahramankazan Belediyespor ile Çankırı FK karşılaşması öncesinde bir kişiye yönelik bekçiler sert müdahale etti.

Bekçilerin yerdeki kişiyi tekmelediği görüntüler sosyal medyada da tepki çekti. Söz konusu bekçiler hakkında idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “22 Kasım 2026 tarihinde Kahramankazan ilçesinde, Kahramankazan Belediyespor ile Çankırı Futbol Kulübü arasında oynanan futbol müsabakası öncesinde yaşanan olaylara ilişkin yapılan incelemeler kapsamında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen; 3 çarşı ve mahalle bekçisi hakkında gerekli idari işlemler başlatılmıştır. Konuya ilişkin süreç titizlikle takip edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.