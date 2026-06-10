2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemeyen Macaristan ile Kazakistan, Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadyumu'nda hazırlık maçı için karşı karşıya geldi.

Macaristan'ın 3-1 kazandığı karşılaşmada yaşanan olay mücadelenin önüne geçti.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Mücadelenin devam ettiği esnada stadyum çatısına bağlı bulunan yayın kameralarından biri, taç çizgisinin hemen yanına düştü. Çatıdan düşen kameranın yaklaşık yarım metre gerisinde ise bir başka medya mensubu çekim yaparken felaketin eşiğinden dönüldü. Maç sırasında büyük bir gürültüyle zemine düşen kamera paçalara ayrıldı ve yürekleri ağza getirdi.

Yaşanan olayın ardından hakem oyunu durdurdu. Görevlilerin sahadaki parçaları temizlemesinin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti. Kimsenin sağlık sorunu yaşamaması ise büyük bir şans olarak değerlendirildi.