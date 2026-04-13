Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ın sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından canlı yayında kriz yaşandı. Sporcast YouTube kanalında eski Galatasaraylı futbolcu Evren Turhan ile Fenerbahçeli spor yorumcusu Emre Bol, yayın esnasında birbirlerine girdi.

"NE OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUM"

Evren Turhan'ın, Emre Bol'a "Senin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum" sözlerinin ardından tansiyon iyice yükseldi. Bol da Turhan'a sesini yükselterek cevap verdi, "Bana terbiyesiz diyemezsin! Bana 'lan' diyemezsin!" şeklinde çıkış yaptı.

STÜDYOYU TERK ETTİ, KÜFÜR İDDİASI

Bir anda alevlenen tartışmanın ardından Emre Bol, stüdyoyu terk etti. Evren Turhan ise Emre Bol uzaklaştıktan sonra "Küfür mü ediyor bana?" diyerek ayağa kalkıp tepki gösterdi. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.