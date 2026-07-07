2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, ev sahiplerinden ABD'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Belçika çeyrek finalde İspanya'yla karşı karşıya gelecek. Mücadele 10 Temmuz'da Los Angeles'ta oynanacak.

Karşılaşmanın ardından Belçika sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. ABD’li oyuncu Balogun’un cezasının ertelenmesini tiye alan gönderide, "Bunu da iptal edin... Buna soccer değil, futbol denir." paylaşımları yapıldı. On binlerce beğeni alan bu paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

Son 32 turunda oynanan Bosna Hersek müsabakasında kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun’un cezası şok bir kararlar ertelenmişti. ABD Başkanı Trump, Infantino'yu arayarak Balogun'un kırmızı kartının iptal edilmesini istediğini açıklamıştı. Bu karara tüm dünyadan büyük tepki gelmişti.