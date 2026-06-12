TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve 5 milletvekili ABD gezisine hazırlanıyor. Muhalefet milletvekilleri Akar'a “Maça mı gidiyorsunuz?” diye laf attı.



Bu konudaki tezkere, TBMM'de okundu ancak tezkerede gezinin amacı ve kimlerle görüşme yapılacağı bilgisi yer almadı. Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımımız 14 Haziran Pazar Avustralya ile 20 Haziran Cumartesi Paraguay ile ve 26 Haziran Cuma ABD ile oynayacak.





CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır “Ne zaman gideceği belli değil. Kapsam ve içerik de belli değil. Hulusi Akar-ABD-ziyaret ve AKP...Bunlar bir araya geldiği zaman insanın kafası karışıyor” dedi.