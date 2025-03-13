UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak Fenerbahçe'de maç öncesi sakatlık şoku yaşandı.
Uzun süredir sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan İsmail Yüksek, Rangers deplasmanında geniş kadroya dahil edilmişti.
AĞRILARI ARTTI
Teknik direktör Jose Mourinho'nun maç planları içinde yer alan İsmail Yüksek, ağrılarının olması nedeniyle Rangers maçı kadrosundan çıkarıldı.
Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki kader sınavında milli oyuncunda yararlanamayacak.