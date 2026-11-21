Galatasaray'da Samsunspor maçı öncesi kalede kimin görev yapacağı henüz netleşmedi. Sakatlığını atlatan Uğurcan Çakır'ın, teknik direktör Okan Buruk'la görüşerek karşılaşmada oynamak istediğini ilettiği belirtildi. Fanatik'in aktardığı habere göre, milli kaleci forma giymek istese de Okan Buruk ve teknik heyet risk almak istemiyor. Durumu yakından takip edilen Uğurcan'ın, en küçük bir şüphede bile riske edilmeyeceği aktarıldı. Buruk, kaleci tercihiyle ilgili son kararını maçtan hemen önce verecek. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u saat 16.00'da ağırlayacak.

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