UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Aston Villa arasında oynanacak karşılaşma öncesinde RAMS Park'ın zemini İngiliz basınının gündemine girdi.

ngiliz basını, stadın zeminindeki sorunların yanı sıra iki takımın son dönemdeki performansına da yer verdi. Galatasaray'ın galibiyet serisine dikkat çekilen haberlerde, Aston Villa'nın son haftalardaki düşüşü de vurgulandı.

The Sun, RAMS Park'ta devam eden zemin çalışmalarına dikkat çekti. İngiliz ekibinin son antrenmanını İstanbul yerine kendi tesislerinde gerçekleştirdiğini belirten gazete, saha koşullarının sakatlık riskine ilişkin endişe yarattığını aktardı.

TARAFTAR DESTEĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

TNT Sports'a konuşan Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu belirtirken sarı-kırmızılıların baskılı oyununa ve taraftar desteğine dikkat çekti. İspanyol teknik adam, Lucas Torreira'nın performansını överken Okan Buruk'un da çok iyi bir iş çıkardığını söyledi.

İngiliz gazetesi The Guardian, Galatasaray'ın Samsunspor karşılaşmasını farklı bir statta oynamak zorunda kaldığını hatırlattı. RAMS Park'ın zeminindeki sorunları gündeme taşıyan gazete, Emery'nin saha koşullarını mazeret olarak görmediğini aktardı.

Haberde ayrıca Okan Buruk'un Samsunspor karşılaşmasının ardından gördüğü kırmızı karta ve Victor Osimhen'in sakatlığına da değinildi. Galatasaray deplasmanında yaşanan sıra dışı hazırlık süreci mazeret olmayacak. Sports Mole, Aston Villa'nın son beş resmi maçında galibiyet alamamasına dikkat çekti.