UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği Liverpool karşısındaki avantajını İngiltere'de de korumak istiyor. İngiliz devini Şampiyonlar Ligi'nde hem lig aşamasında hem de son 16 turunda yenen Sarı-Kırmızılılar ise artık Ada'da büyük saygı görüyor.

İşte Liverpool kaptanı van Dijk'ın maça saatler kala yaptığı açıklama:

"Türkiye'deki atmosfer hakkında çok şey söylendi ve dürüst olmak gerekirse gerçekten çok gürültülü ve etkileyiciydi. Ancak biliyorum ki bizim taraftarımız da bu akşam o gürültüyü ve tutkuyu fazlasıyla bastıracak bir ses getirecektir.

"HAK ETTİKLERİ SAYGIYI GÖRECEKLER"

Galatasaray geçen hafta ne kadar tehlikeli ve iyi organize olmuş bir takım olduğunu bir kez daha gösterdi. Kesinlikle saygımızı hak ediyorlar ve bu saygıyı görecekler. Ancak ben takımıma ve oyuncu grubumuza inanıyorum. Eğer yapabileceğimizi bildiğimiz seviyelere ulaşırsak, turu geçmek adına harika bir şansımız olacak."