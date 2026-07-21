UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, bu akşam TSİ 21.00'de Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi ağırlayacak. Rövanş öncesi avantaj sağlamak isteyen Sarı-Lacivertliler heyecanla maçı beklerken, rakipten taraftarı çıldırtan bir paylaşım geldi... Eski Galatasaray yıldızı Lukas Podolski'nin yüzde 86'sına sahip olduğu Zabrze kulübünün sosyal medya hesabından, Galatasaray bayraklı paylaşım yapıldı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Polonya temsilcisinin resmi sosyal medya hesabından yapılan bu paylaşım, Fenerbahçe taraftarında öfke uyandırdı. Sosyal medyadaki tepkilerin bir kısmı şöyle:

- "Gerçekten böyleyse bunlara hezimeti yaşatın."

- "Sırf bu yüzden 6 tane atmanı istiyorum İsmail hocam."

- "Kesin Podolski'nin işidir."

- "En az 5 atmak farz oldu..."

- "Bunu paylaştıkları iyi oldu, köy takımına motive olamazdık, bunu gören oyuncular bilenmiştir..."