Alman temsilcisi Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını RAMS Park'ta tamamladı. Alman ekibinin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım ise gündem oldu. X hesabından yapılan paylaşımda, RAMS Park’taki bir hoparlörün fotoğrafı kullanılarak, merak emojisi kullanıldı. Daha sonra bir paylaşım daha yapan Stuttgart X hesabı, ''Küçük bir eğlence. Yarınki maçı dört gözle bekliyoruz.’’ dedi.

Alman ekibi daha sonra ise X hesabından iki paylaşımını da kaldırdı.

HOPARLÖRDEN ISLIK İDDİASI

Sarı-kırmızılı taraftarın özellikle Şampiyonlar Ligi’nde oluşturduğu atmosfer, dünya basınında büyük ilgi görmüştü. Birçok ünlü futbolcu karşılaşma sonrası stattan çıkan sesi ve taraftarı övmüştü.

Bazı sosyal medya hesapları ise bu sesin stat hoparlöerinden çıktığını iddia etmişti. Ancak bu iddiayla ilgili kanıtlanmış bir durum bulunmuyor.