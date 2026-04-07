Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Ekim ayında gerçekleşen bir telefon görüşmesinim ses kayıtları basına sızdı.

Bloomberg tarafından incelenen resmi dökümlere göre Orban, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek adına Budapeşte'de bir zirveye ev sahipliği yapabileceğini belirterek Putin’e geniş kapsamlı bir destek teklif etti.

Görüşme sırasında "Putin'in hizmetinde" olduğunu söyleyen Orban, iki lider arasındaki ilişkinin geldiği noktayı vurgulayarak “Dün dostluğumuz o kadar yüksek bir seviyeye ulaştı ki her şekilde yardımcı olabilirim. Yardımcı olabileceğim herhangi bir konuda hizmetinizdeyim" dedi.

Başbakan'ın samimiyeti bununla sınırlı kalmadı. Orban, sadakatini vurgulamak amacıyla Macaristan'da popüler olduğunu belirttiği bir Ezop masalını hatırlattı.

Kendisini "minik bir fareye" benzeten Orban, "daha önce canını bağışlayan aslanı bir ağdan kurtamaya hazır olduğunu" söyledi. Kendisine aslan benzetmesi yapılan Putin ise kahkaha attı.

RUSYA'NIN AVRUPA'DAKİ DOSTU

İkilinin 2009 yılında St. Petersburg'da başlayan dostluklarının o günden bu yana daha da güçlendiğini belirten Orban, stratejik bakış açısını “Ne kadar çok dost edinirsek, rakiplerimize direnmek için o kadar çok imkanımız olur" sözleriyle özetledi.

Macar lider, pandemi öncesindeki gibi düzenli olarak yüz yüze görüşememekten duyduğu üzüntüyü dile getirirken Putin de Macaristan’ın Ukrayna savaşı konusundaki “bağımsız ve esnek” tutumundan övgüyle bahsetti.

Yaklaşık 73. yaş gününü kutlayan Putin'e iyi dileklerini sunan Orban ile Rus lider arasındaki görüşme, kişisel sağlık tavsiyeleri ve şakalaşmalarla sona erdi.

Putin’in kayak yaptığını ve Orban’ın futbol oynadığını hatırlatması üzerine ikili arasında samimi bir diyalog yaşandı.

TRUMP'I ÖVMEYİ DE UNUTMADILAR

Görüşmenin önemli bir kısmı, iki liderin Donald Trump’a duydukları ortak hayranlığa ve Budapeşte’de yapılması planlanan ancak gerçekleşmeyen zirveye ayrıldı.

Orban, Trump’ın iş dünyasındaki “kasırga gibi” tarzına duyduğu hayranlığı ifade ederken; Putin, Trump’ın krizleri yönetme yeteneğini takdir etti.

Putin, Trump hakkında “Söylendiği gibi, bir tank gibi ileri atılıyor. Bu onun için işe yarıyor ve bundan sadece memnuniyet duyulabilir” yorumunu yaptı.

Rus lider, Trump'ın Orta Doğu gibi pek çok krizi aynı anda yönetebilme becerisini överken, Budapeşte zirvesinin ABD ve Rusya'nın Ukrayna konusundaki maksimalist taleplerde uzlaşamaması nedeniyle iptal edildiğini söyledi.