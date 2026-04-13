Macaristan’da yapılan seçimlerde, Peter Magyar liderliğindeki Tisza (Saygı ve Özgürlük) Partisi büyük bir zafer elde etti. Sandıkların yüzde 96’sının açıldığı seçimde Tisza yüzde 53’ün üzerinde oy alarak yarışı açık ara önde götürürken, Viktor Orban liderliğindeki Fidesz yüzde 37’de kaldı.

“BÜYÜK VE TARİHİ BİR ZAFER”

Başkent Budapeşte’de destekçilerine seslenen Magyar, konuşmasına “Başardık” sözleriyle başladı. Seçimin yalnızca partileri için değil tüm ülke için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Magyar, “Macaristan’ı birlikte özgürleştirdik. Bu zafer büyük ve tarihi bir zaferdir” dedi.

“EVE DÖNÜN” ÇAĞRISI

Yeni dönemde önceliklerinin demokratikleşme olacağını belirten Magyar, “Macaristan’ı demokrasiye geri döndürmek için en yumuşak ve barışçıl geçişi sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Ülkede liyakat esaslı bir yönetim kuracaklarını dile getiren Magyar, sağlık, eğitim ve sosyal eşitlik alanlarında kapsamlı reformlar yapacaklarını söyledi.

Magyar ayrıca son yıllarda ekonomik nedenlerle yurt dışına göç eden yaklaşık 800 bin Macar vatandaşına da çağrıda bulundu. “Eve dönün” diyen Magyar, ülkenin yeniden inşasında tüm vatandaşların katkısına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

138 MİLLETVEKİLİ KAZANMASI BEKLENİYOR

Seçim sonuçlarına göre 199 sandalyeli parlamentoda Tisza’nın yaklaşık 138 milletvekili kazanması beklenirken, Fidesz 55 sandalyede kalıyor. Aşırı sağ çizgideki Mi Hazank partisinin ise 6 milletvekili ile meclise girmesi öngörülüyor.

Öte yandan seçim sürecinde Orban’a uluslararası destek de dikkat çekti. Binyamin Netanyahu, Orban’ın güvenlik ve istikrar politikalarını öne çıkararak açık destek vermişti. Ancak seçim sonuçları, Macaristan’ın Avrupa Birliği ile ilişkilerinde yeni bir dönemin başlayabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Magyar’ın “Macaristan yeniden Avrupa’ya ülkesi olmak, Avrupa’ya dönmek istiyor” sözleri, ülkenin dış politikasında da önemli değişimlerin sinyalini verdi.