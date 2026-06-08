Macaristan Yolsuzlukla Mücadele Kurumu eski Başbakan Viktor Orbán hükümetindeki üst düzey yetkililerin kayıp Avrupa Birliği fonları nedeniyle soruşturulmasını talep etti.

Kurum Başkanı Ferenc Pál Biró eski yönetimdeki yetkililerin sistematik yolsuzluk iddiaları nedeniyle yargılanabileceğini belirtti.

Bu hamle Orbán 16 yıllık iktidarını alt ederek Başbakan seçilen Péter Magyar’ın Brüksel’i, Macaristan'ın değiştiği yönünde ikna etmeye çalıştığı kritik bir dönemde geldi.

Yeni lider yolsuzluk endişeleri sebebiyle 10 milyar Euro'dan fazla AB fonunu ülkeye geri getirmek istiyor.

Kurum Başkanı Biró, "Üst düzey politikacılar Avrupa genelindeki mükellefleri dolandırmaya yönelik sistematik planlara dahil oldukları gerekçesiyle pekala yargılanabilirler. Ekibim ülke olarak bu paraları geri alabileceğimiz ve ülkemize iade edebileceğimiz pek çok ceza davası tespit etti. Çünkü bu fonların büyük bir kısmı zaten ülkeyi terk etmiş durumda" dedi.

Eski hükümeti oluşturan Fidesz partisi ise iddialara henüz yanıt vermedi.

Yolsuzlukla Mücadele Kurumunun raporlarına göre devlet ihalelerinin büyük kısmı sadece üç şirkete verildi ve sözleşme bedelleri yapay şekilde şişirildi.

ESKİ YOLSUZLUKLARIN HESABI SORULACAK

Eski hükümetin son dört yılda bu üç firmaya yaklaşık 10 milyar avro harcadığı belirtiliyor. Başkan Biró bu süreçte ihalelerin manipüle edildiğini ve en temel malzemelerin bile piyasa fiyatının katbekat üzerinde faturalandırıldığını açıkladı.

Biró usulsüzlüklerin boyutunu ve devletin piyasadaki rolünü "Yolsuzluk riski taşıdığına inandığımız aşırı fiyatlandırma miktarının 3.5 milyar Euro civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Önceki hükümet döneminde Macar devleti piyasadaki en büyük yapı haline geldi" sözleriyle açıkladı.

Yapılan incelemeler kamu kaynaklarının usulsüz kullanımını net bir şekilde ortaya koydu, ancak şüpheli üç şirketin ismi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Yeni Başbakan Magyar yolsuzluk iddialarını soruşturmak amacıyla Ulusal Varlık Kurtarma Ofisi adında yeni bir kurum kuracağına söz verdi.

Ayrıca Orbán'ın reddettiği Avrupa Kamu Savcılığına katılacaklarını duyurarak AB bütçesine yönelik suçların soruşturulmasının önünü açtı.

Dürüstlük Otoritesi ise elindeki tüm verileri yeni yönetimle paylaşmaya hazır olduğunu bildirdi. Kurumlar arası iş birliğine açık olduklarını belirten Ferenc Pál Biró, "Elimizde çok zengin bir bilgi birikimi var ve şimdiden birçok vakayı gün yüzüne çıkardık. Kurumlar arası iş birliğinin nasıl kurulacağına ve varlık kurtarma ajansının rolünün ne olacağına bağlı olarak bu süreci ya kendimiz yürütebiliriz ya da bu bilgileri ilgili resmi organlara doğrudan aktarabiliriz" dedi.