Macaristan’ın kuzeydoğusundaki Tiszaujvaros kentinde faaliyet gösteren MOL şirketine ait petrokimya tesisinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Yerel basında yer alan bilgilere göre, olay sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Macaristan Ekonomi ve Enerji Bakanı Istvan Kapitany, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamanın yerel saatle 08.47’de “Olefin-1” tesisinin yeniden devreye alınması hazırlıkları sırasında yaşandığını bildirdi. Kapitany, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğunluğu yanık nedeniyle tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Ağır yaralının helikopterle Debrecen’deki hastaneye sevk edildiği, diğer 7 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar da yayımladığı taziye mesajında, yaşamını yitiren işçinin ailesine başsağlığı dileyerek yaralılara acil şifa temennisinde bulundu. Magyar, MOL Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zsolt Hernadi ile Bakan Kapitany’nin incelemelerde bulunmak üzere olay yerine hareket ettiğini ifade etti.

Öte yandan Tiszaujvaros Belediye Başkanı Gyorgy Fulop, patlamanın ardından oluşan çevresel risk iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Fulop, afet yönetimi ekiplerince yapılan ölçümlerde havadaki tehlikeli madde seviyelerinin güvenlik sınırlarını aşmadığını belirterek, bölge halkı için herhangi bir çevresel tehdit bulunmadığını kaydetti.

Yerel medya organlarında yer alan ilk değerlendirmelerde, patlamanın tesisteki piroliz benzini hattından kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü. MOL şirketi ise olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.