Macaristan'da 16 yıldır iktidarda olan Viktor Orban dönemi sona erdi; genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Peter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi parlamentoda çoğunluğu elde ederek tarihi bir zafere imza attı.

Sandıktan çıkan ilk sonuçlara göre; 199 sandalyeli parlamentoda Tisza 136 milletvekili çıkarırken, Orban’ın partisi Fidesz 56 sandalyede kaldı.

Bu sonuçlarla birlikte Peter Magyar’ın başbakanlık yolu açıldı.

Avrupa siyasetinde "otoriterleşme" tartışmalarının merkezinde yer alan Orban yönetiminin sona ermesi, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

TÜRKİYE VE AVRUPA KANADINDAN MESAJLAR...

Seçim sonuçlarının ardından Türkiye ve Avrupa'da siyasetçiler değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, seçimi kazanan Peter Magyar liderliğindeki muhalefet partisi Tisza'yı tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

"Macaristan’daki seçimlerde, otoriterliğin Avrupa’daki sembol ismi mağlup olmuştur.

Macaristan’da kazanan demokrasidir. Demokrasinin araçlarını kullanarak otoriterleşenler, eninde sonunda mağlup olacaklardır.

Kendisini, demokrasinin ve hukukun üstünde görenler yenilmiştir. Orban ile onun tam destekçisi Trump ve ekibi kaybetmiştir.

Halkın iradesi tek adamlardan güçlüdür.

16 yıllık otoriter bir iktidarı, sandığa giderek değiştirme iradesini ortaya koyan Macar halkını dayanışma duygularımla selamlıyorum.

Seçimlerden galibiyetle çıkan Peter magyar ve Tisza’yı tebrik ediyor; kendilerine başarılar diliyorum."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu:

"Macaristan korku yerine umudu, otokrasi yerine demokrasiyi seçti.

Bu gece, Macar halkı Avrupa'ya ve dünyaya, vatandaşlar özgürlüklerini teslim etmeyi reddettiğinde hiçbir güçlü adamın yenilmez olmadığını hatırlattı.

Silivri'deki bir hapishane hücresinden, Macar muhalefet lideri Péter Magyar'a ve hukukun üstünlüğünü savunmak için kuyrukta bekleyen her seçmene en içten tebriklerimi gönderiyorum. Zaferiniz, oyların korkudan daha güçlü olduğuna ve adaletin, ne kadar gecikirse geciksin asla yenilmediğine inanan hepimizin zaferi.

İstanbul Budapeşte'nin yanında. Gelgit dönüyor."

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik:

"Trump’ın bir dostu ‘ada’ya veda etti. Diğerleri yolda."

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez:

"Bugün Avrupa ve Avrupa değerleri kazanıyor.

Tüm Macar vatandaşlarını tarihi bir seçim için tebrik ederim.

Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum, Peter Magyar, tüm Avrupalılar için daha iyi bir gelecek için."

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen:

"Macaristan Avrupa’yı seçti.

Avrupa her zaman Macaristan’ı seçti.

Bir ülke Avrupa yolunu geri kazanıyor.

Birlik daha da güçleniyor."