Macaristan'da merakla beklenen genel seçimlerde, köklü bir değişiklik yaşandı; 16 yıldır iktidarda olan Başbakan Viktor Orban için yolun sonu göründü.

Macaristan Ulusal Seçim Ofisi (NVI) verilerine göre, yerel saatle 18.30 itibarıyla seçmenin yüzde 77,8'i oy kullanırken bu ülke tarihinin en yüksek katılımlarından biri olarak kayda geçti.

MUHALEFETTEN TARİHİ ZAFER

NVI'nin verilerine göre sandıkların yaklaşık yüzde 72’si açıldı; İlk sonuçlara göre Tisza yüzde 53 ile öndeyken Fidesz yüzde 38'de kaldı.

Bu sonuçlara göre 199 sandalyeli Meclisin 138 sandalyesini Peter Magyar liderliğindeki Tisza (Saygı ve Özgürlük Partisi) partisi kazanıyor.

Fidesz 54 sandalyede kalırken, seçim barajını aşarak meclise girmesi beklenen üçüncü parti Mi Hazank, 7 milletvekili elde ediyor.

Mecliste en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek. Anayasal çoğunluk için ise 133 sandalye gerekiyor.

ORBAN YENİLGİYİ KABUL ETTİ

Sandıkların kapanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Magyar, "Teşekkürler Macaristan!" mesajını paylaştı.

Tisza lideri Magyar ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı ikinci açıklamada Viktor Orban’ın kendisini telefonla arayarak kendisini tebrik ettiğini söyledi.

Macaristan genel seçimlerinde, Orban seçimi kaybettiğini kabul ederek muhalefet liderini tebrik etti.

Orban, Budapeşte'de destekçilerine yaptığı konuşmada, "Seçim sonuçları henüz kesinleşmedi, ancak anlaşılabilir ve açık. Seçim sonucu bizim için acı verici, ama açık. Yönetme sorumluluğu ve imkanı bize verilmedi. Kazananı tebrik ettim" ifadelerini kullandı.

Partisi Fidesz'in Macaristan'a muhalefetten hizmet edeceğini de sözlerine ekledi.