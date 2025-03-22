UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Türkiye 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Macaristan’ın konuğu olacak. Yarın TSİ 20.00’de oynanacak karşılaşma öncesinde Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin yetenekli bir kadroya sahip olduğunu ve günden güne geliştiğini ifade eden Marco Rossi, “O zamandan bu yana Türk Milli Takımı çok büyük bir gelişim gösterdi. Çok yetenekli bir kadroya sahipler, günden güne gelişiyorlar. Onlara Dünya Kupası elemelerinde başarılar diliyorum. Biz yarınki maça odaklanıyoruz. Kadro derinliği konusunda Türkiye daha avantajlı. Türk Milli Takımı kadar fazla uluslararası düzeyde tanınmış oyuncumuz yok. Yarınki maçta kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerek. Neredeyse hatasız bir performans göstermeliyiz. Türkiye maçından sonra iki hazırlık maçımız daha var. Sonrasında Dünya Kupası elemlerine başlayacağız. İlk maçımızı İrlanda ile oynayacağız, o maçı da kazanmak istiyoruz. Bunun için en odaklı şekilde sahaya çıkmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘SALLAİ İÇİN DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ’

Türkiye’de oynanan karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Roland Sallai’nin son durumu ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, “Sallai için son bir değerlendirme yapacağız. Ona göre karar vereceğiz, yalnız tek karar veren kişi değilim. Sağlık ekibinin kararına göre sahaya çıkıp çıkmayacağı belli olacak” diye konuştu.