Galatasaray'ın Macaristanlı futbolcusu Roland Sallai, yaşadığı sakatlık nedeniyle Macaristan Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

Macaristan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Sallai'nin sakatlık nedeniyle milli takım kampına katılamayacağı bildirildi. Roland Sallai'yle birlikte Callum Styles da kadrodan çıkarılırken bu isimlerin yerine Zsolt Nagy ve Milan Toth, milli takıma çağrıldı.

Sallai, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkmış, 74. dakikada yerini Kazımcan Karataş'a bırakmıştı. 29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 8 maçta 1 gol kaydetti.

Macaristan Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 25 Eylül Cuma günü Ukrayna ile sahasında, 28 Eylül Pazartesi günü Kuzey İrlanda ile deplasmanda, 2 Ekim Cuma günü Gürcistan ile sahasında ve 5 Ekim Pazartesi günü Ukrayna ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

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