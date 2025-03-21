Türkiye A Milli Futbol Takımı Uluslar Ligi A Ligi Play-off ilk maçında Macaristan’ı 3-1 mağlup ederek, Türkiye ile oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen Marco Rossi’ye (4 galibiyet, 1 beraberlik) ilk yenilgisini tattırdı ve rövanş için avantaj elde etti. Türkiye’nin üstün oyunu Macaristan basınında geniş yankı uyandırdı.

'İKİLİ MÜCADELELERİ BİZ KAZANDIK AMA...'

Macaristan’ın önde gelen gazetelerinden Valogatott maç sonu analizlerinde “Türkler ilk pozisyonlarını defans arkasına atılan toplarla yarattı ancak defans oyuncularımız bunları uzaklaştırmayı başardı. İlk 10 dakikada Macarların sahada ümit verici hareketleri oldu ancak önemli bir gol tehlikesi yaşanmadı. Türk Milli Takımı 9’uncu dakikada öne geçti: Oğuz Aydın’ın asistiyle Orkun Kökçü 19 metreden sol alt köşeye akıllıca gol attı. İkili mücadelelerin çoğunu (62%) biz kazandık ancak sahada Türk iradesi galip geldi” ifadelerine yer verdi.

Bir diğer önemli yayın organı Sportal “Teknik direktör Marco Rossi'nin çalıştırdığı Macaristan Milli Takımı, pazar günü Puskas Arena'da sahaya çıkacak ve rakibi yine Türkiye olacak. Hedef, net ve etkili bir hücum oyunuyla ortaya çıkıp maçı çevirmek olacak” ifadelerinde bulundu.

'EKSİKLERİNE RAĞMEN GÜÇLÜ GÖRÜNDÜ'

Nemzetisport ise Türk Milli Takımı için “Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sakatlıkları nedeniyle sekiz kilit oyuncusunu sahaya sürememesi, Arda Güler ve Merih Demiral'ın sarı kart cezalısı olması, ilk 11'de forma giymesi beklenen Yunus Akgün ve Mert Günok'un da maçta forma giymemesi nedeniyle en güçlü kadrosuyla sahaya çıkamadı. Buna rağmen, Türkler kadro yapısı itibarıyla daha güçlü göründü. Ev sahibi takım oyuncuları sert bir performans ve özverili bir oyun sergiledi” dedi.

Sports365, İrfan Can Kahveci’nin oyuna girer girmez attığı gol hakkında “Macar savunması kararsızdı, oyuna sonradan giren İrfan Kahveci sağ alt köşeye şık bir gol attı. Macaristan Milli Takımı, İstanbul'da oynanan Milletler Ligi Elemeleri ilk maçında rakibine 3-1 mağlup oldu. Ancak liderliğe kimin yükseleceği pazar günü Budapeşte'de oynanacak rövanş maçında belli olacak” yorumu yaptı.

SZALAI VE DARDAI RÖVANŞTA YOK

Magyarnemzet ise Macaristan Milli Takımı’nın oyuncu değişikliklerinin skora etki ettiğini belirten açıklamaları şu şekilde: “Dominik Szoboszlai'nin İstanbul'da yedek olarak oyuna giren oyunculardan memnun olmadığını düşünüyoruz. Szalai ve Bence Dardai olmadan Türklere karşı rövanş maçı zor olacak”

Son olarak Macaristan Milli Takımının enerjisinin Türkiye’ye göre düşük olduğunu belirten M4sport “Her iki takım da galibiyet için oynamaya devam etti ve güzel aksiyonlar çıkardı, tehlikeli paslar, müdahaleler ve şutlar her iki tarafta da birbirini takip etti ancak savunma son anda uzaklaştırmayı başardı. Vincenzo Montella'nın takımı iki gol üstünlükle daha az risk aldı ve Macarlar işleri daha iyi hale getirmek için yeterli enerjiye sahip değildi” ifadeleri ile maçı değerlendirdi.

'BİR MUCİZEYE İHTİYAÇ VAR'

Macar basını, takımın bu skoru çevirebilmesi için ciddi bir reaksiyon göstermesi gerektiğini belirterek, rövanşta olası senaryoları tartışmaya başladı. Origo bu konuda “Macaristan Milli Takımı'nın bir mucizeye ihtiyacı var. Macaristan Milli Futbol Takımı, Perşembe akşamı erken saatlerde, Milletler Ligi play-off ilk maçında İstanbul'da Türkiye'ye 3-1 mağlup oldu. Budapeşte'deki rövanş maçı öncesi durum ciddi, ancak umutsuz değil” dedi.