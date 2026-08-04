Oyuncu Pelin Akil, sıra dışı bir deneyime imza attı. Hayko Cepkin ile birlikte uçaktan paraşütle atlayan Akil, gökyüzündeki heyecan dolu anlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

GÖKYÜZÜNDE NEFES KESEN DENEYİM

Pelin Akil, uçaktan paraşütle atladığı anlara ait görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Yaşadığı heyecanı anlatan oyuncu, bu deneyimde kendisine eşlik eden Hayko Cepkin'e de teşekkür etti.

Akil paylaşımında, "Annem henüz bilmiyor anneme bunu nasıl açıklıyoruz? Yanlış cevaplar kabul edilir" ifadelerini kullandı.

"ELİMİ TUTMASAYDIN ZOR CESARET EDERDİM"

Paraşüt deneyimi sırasında Hayko Cepkin'in desteğini anlatan Pelin Akil, şu sözleriyle duygularını dile getirdi:

"Bu müthiş deneyimde havada yanıma fişşek gibi yetişip elimi tutan Hayko Cepkin olmasaydın biraz zor cesaret ederdim."

HAYKO CEPKİN'DEN ESPRİLİ YANIT

Hayko Cepkin ise Pelin Akil'in paylaşımına kayıtsız kalmadı. Ünlü müzisyen, "Hoşgeldin dünyama. Gah çıktın gökyüzüne seyrettin alemi, gah indin yeryüzüne turnemizde seyretti alemi seni" sözleriyle karşılık verdi.

İkilinin paraşüt deneyiminden paylaştığı kareler, macera dolu anları gözler önüne serdi.