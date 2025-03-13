Türkiye'deki en büyük spor salonu zincirlerinden biri olan MACFit'in sahibi Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş., Polonyalı Benefit Systems şirketine satılıyor. Actera Group ve Esas Holding’in ortaklığında faaliyet gösteren şirketin tüm payları el değiştirirken, satışın 420 milyon dolar karşılığında gerçekleştiği açıklandı.

31 Aralık 2024 itibarıyla belirlenen satış bedelinin, satış süreci tamamlanana kadar yıllık yüzde 7’lik artış oranı üzerinden yeniden hesaplanacağı duyuruldu. Satışın tamamlanması için Rekabet Kurumu’nun onayı bekleniyor.

MACFIT TÜRKİYE İÇİN NE PLANLIYOR?

Türkiye genelinde 121 fitness salonu işleten MACFit, 305 bin aktif üyeye ve 1,4 milyon dijital üyeye sahip. 2024 yılı finansal verilerine göre 112 milyon dolar ciro ve 50 milyon dolar faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr (FAVÖK) elde eden şirket, önümüzdeki yıllarda büyümeyi hedefliyor.

Polonyalı Benefit Systems’in yaptığı açıklamada, MACFit’in 2025’te 26 yeni spor salonu, 2026’da ise 22 yeni şube açmayı planladığı belirtildi. 2007 yılında kurulan MACFit, 2010’da Esas Holding ve Actera Group’un yatırımıyla büyüme sürecine girmişti.