FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu maçında Gana ile Panama takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu'nda karşılaştı.

Gana, Beşiktaşlı Amir Murillo'nun milli takımı Panama'yı 90+5'te Caleb Yirenkyi'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Son dakika golüyle adeta kendinden geçen Yirenkyi, sevinci sırasında formasını yırttı...

Maç başında ekranlara yansıyan görüntüler ise olay oldu. Kameralar tribünlere çevrildiğinde Ganalı taraftarlar, skor 0-0 iken ellerinde bulunan bir toz ile ritüel yaparken görüntülendi. Sosyal medyaya düşen ve tartışmalara konu olan görüntüler için 'Ganalı taraftarlar büyü yaptı' iddiaları ortaya atıldı. Bu görüntülerin ardından Gana'nın 90+5'te bulduğu golle galip gelmesi ise tartışmaları daha da alevlendirdi. Söz konusu tozun stadyuma nasıl sokulduğu da bir başka gündem başlığı oldu.

Söz konusu ritüelin 'macumba' olarak adlandırıldığı ifade edildi. 'Macumba', günlük dilde ve popüler kültürde kelime bazen sadece mistik yönleriyle veya büyücülük uygulamalarıyla özdeşleştirilerek kullanılıyor. Ancak inancın özünde şifa bulma, manevi denge ve ruhlarla iletişim kurma pratikleri yatıyor.