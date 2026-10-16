Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 yendi. Maçın kahramanı attığı 2 golle Hyeon-Gyu Oh oldu…

Golcü oyuncu maç sonrası açıklamalarda bulundu. Güney Koreli oyuncunun açıklamaları şu şekilde:

“Bugün gerçekten çılgın bir maçtı! Deplasmanda olmamıza rağmen kendi sahamızda gibi hissettim. Taraftarımıza teşekkür ederim, minnettarım onlara. Bugün rakibimiz çok agresifti, agresif mücadele ettiler. İlk 11'de başladım ve onlardan daha çok güçlü olmam gerekiyordu. Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Hocam ve taraftar bana güvendiği sürece savaşacağım ve elimden geleni yapacağım."