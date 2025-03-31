Norveç Ligi Eliteserien'in ilk haftasında Bryne, evinde Bodo Glimt'i konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maç sonu Bryne, takımının en iyi oyuncusuna ilginç bir hediye verdi.

Bryne'nin kalecisi Jan de Boer, takımı 1-0 mağlup olmasına rağmen gösterdiği performans nedeniyle maçın en iyi oyuncusu seçildi. Oyuncuya 4 koli yumurta verildi. Bu ödül sosyal medyada kısa sürede oldukça konuşuldu.

Daha önce de Norveç'te bazı futbolcuların peynir, somon veya yerel gıda ürünleriyle ödüllendirildiği biliniyor.