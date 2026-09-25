Macklemore, Filistin'e yönelik destek açıklamaları ve sahnedeki “Free Palestine” çağrısının ardından Ed Sheeran'ın ABD'deki Loop turnesinin kalan konserlerinden çıkarılmıştı. Turnenin organizatörü, bazı mekan sahiplerinin Macklemore'un kadroda yer aldığı konserlere ev sahipliği yapmayacağını bildirdiğini açıklamıştı.

Kararın ardından Sheeran'ın turnesindeki bazı destek sanatçıları da Macklemore'a destek amacıyla kalan konserlerden çekildi.

“ÖZGÜR FİLİSTİN TURNESİ” BAŞLIYOR

Macklemore, yaşananların ardından kendi konser serisini düzenleyeceğini açıkladı. “Free Palestine Tour” adını verdiği turnenin ilk durakları Dublin, Paris ve Londra olacak.

İlk konserin 26 Ekim'de Dublin'deki 3Arena'da, ardından 29 Ekim'de Paris'teki Accor Arena'da ve 30 Ekim'de Londra'daki OVO Arena Wembley'de yapılması planlanıyor. Yeni tarihler ve turneye katılacak sanatçıların ilerleyen süreçte açıklanacağı belirtildi.

GELİRLER FİLİSTİNLİLERİ DESTEKLEYEN KURULUŞLARA

Macklemore, konserlerden elde edilecek gelirlerin Filistinlileri destekleyen kuruluşlara aktarılacağını açıkladı. Organizasyonun insani yardım, sağlık, eğitim ve toplumsal destek alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlara katkı sağlaması planlanıyor.

Rapçi açıklamasında, sanatçıların sahnelerini yalnızca eğlence amacıyla değil, toplumsal konularda da kullanmaları gerektiğini savundu.

Macklemore ayrıca son dönemde yaşananların sanatçıların ifade özgürlüğü ve sahnede hangi konulara değinebileceği konusunda daha geniş bir tartışmanın parçası olduğunu belirtti.

GAZZE'YE DESTEĞİNİ DAHA ÖNCE DE GÖSTERMİŞTİ

Macklemore, 2023'ten bu yana Filistinlilere yönelik desteğini kamuoyu önünde çeşitli açıklamalarla dile getirdi. 2024'te yayımladığı “Hind's Hall” adlı şarkısıyla da Filistin'e desteğini açıkça ortaya koydu ve şarkıdan elde edilen gelirlerin Filistinlilere yardım sağlayan kuruluşlara aktarılacağını açıkladı.

Macklemore'un yeni turne kararı, Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasının ardından geldi. Sheeran ise daha sonra Gazze'deki durumun “trajik ve kabul edilemez” olduğunu belirterek yaşanan tartışmaya ilişkin açıklama yaptı ve Macklemore'un turneden çıkarılma kararının organizatör tarafından alındığını söyledi.