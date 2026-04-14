İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’nin başkanlığını yürüten Aurelio De Laurentiis, futbol kurallarıyla ilgili devrim gibi önerilerde bulundu. The Athletic'e konuşan Laurentiis, futbolda bazı değişiklikler yapmak istediğini söyledi.

"Futbol genç nesli kaybediyor" diyen Napoli Başkanı, maçların çok uzun sürdüğünü belirterek devre aralarının da neden 15 dakika sürdüğünü anlamadığını ifade etti.

LAURENTİİS’İN ÖNERİLERİ ŞÖYLE

* Devreler 45 dakikadan 25 dakikaya düşürülecek.

* Hakemler her yarının sonunda duraklamalardan dakika kurtarması yerine, oyun içi süre takip edilecek.

* Sarı kart için beş dakika dışarı çıkılacak, kırmızı kart için 20 dakika dışarı çıkılacak.

* Birkaç milimetre ofsayt pozisyonu için gol iptal edilmeyecek."

Laurentiis'in bu açıklamaları büyük yankı uyandırırken futbolseverler için de bir tartışma alanı yarattı.