Televizyon ekranlarında perşembe akşamı reyting rekabeti yaşandı. Show TV’de Muhtemel Aşk, Star TV’de Sevdiğim Sensin, NOW’da Halef: Köklerin Çağrısı ve TV8’de MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıktı. ATV’de Güneşin Doğduğu Yer yayınlanırken TRT 1’de KuPS Kuopio-Trabzonspor ve Hoffenheim-Beşiktaş karşılaşmaları futbolseverlerle buluştu.

15 Ekim 2026 Perşembe gününe ait reyting sonuçlarıyla ilgili açıklanan sıralamada futbol karşılaşmaları üst sıralarda yer aldı. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirvenin sahibi değişmezken, dizilerin sıralamadaki yerleri de merak konusu oldu.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde Hoffenheim-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi karşılaşması birinci sırada yer aldı. KuPS Kuopio-Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması ikinci olurken, Müge Anlı ile Tatlı Sert üçüncü sıraya yerleşti.

AB REYTİNG SONUÇLARI

AB grubunda da zirve değişmedi. Hoffenheim-Beşiktaş karşılaşması ilk sırada yer alırken KuPS Kuopio-Trabzonspor mücadelesi ikinci oldu. Sevdiğim Sensin ise kategorinin üçüncü sırasında yer aldı.

ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

ABC1 kategorisinde de Hoffenheim-Beşiktaş karşılaşması birinci, KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ikinci sırada yer aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu kategoride de üçüncü oldu.

Böylece futbol karşılaşmaları Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında ilk iki sırayı paylaşırken, Müge Anlı ile Tatlı Sert Total ve ABC1’de üçüncü, Sevdiğim Sensin ise AB grubunda üçüncü sıraya yerleşti.