Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron’un kızı Tiphaine Auziere, özel hayatıyla gündeme geldi. 42 yaşındaki Auziere, kendisinden 20 yaş küçük 22 yaşındaki sörf eğitmeni Antoine Lecomte ile aşk yaşadığını açıkladı. Çiftin ilişkisi, Lecomte’un Auziere’e elektrikli sörf tahtası dersi vermesiyle başladı.

AŞKLARI SÖRF DERSİNDE BAŞLADI

The Sun’ın haberine göre çift, Lecomte’un Tiphaine Auziere’e elektrikli sörf tahtası dersi vermesiyle tanıştı.

22 yaşındaki sörf eğitmeni, ilişkilerinin yalnızca bir yaz aşkından ibaret olmadığını belirterek “Bu bir yaz aşkı değil, ciddi bir ilişki. Gelecek planlarımız var” dedi.

ÇOCUKLARIYLA DA TANIŞTI

Auziere’in 12 ve 10 yaşındaki çocuklarıyla da tanıştırdığı Lecomte ile birlikte Asya’ya seyahat etmeyi planladığı öğrenildi.

Çiftin ilişkisi, yaş farkı nedeniyle Brigitte Macron ile Emmanuel Macron’un yıllar önce başlayan birlikteliğini de yeniden gündeme getirdi.

MACRON ÇİFTİNİN YAŞ FARKI DA GÜNDEMDE

Brigitte Macron 73, Emmanuel Macron ise 48 yaşında. Aralarındaki 25 yıllık yaş farkı, çiftin ilişkisi boyunca kamuoyunda sıkça konuşulan konular arasında yer aldı.

Tiphaine Auziere ile Antoine Lecomte arasındaki 20 yıllık yaş farkı da bu nedenle Macron ailesindeki yaş farklarını yeniden gündeme taşıdı.