NATO’ya üye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı 7-8 Temmuz tarihlerindeki Ankara Zirvesi için son hazırlıklar yapılıyor. Zirveye gözlemci ülke başkanları ve heyetleri, 2 bin gazeteci ile yaklaşık 9 bin kişinin katılması bekleniyor.

İlk kez Türkiye’ye gelecek ABD Başkanı Donald Trump, yeni ABD Büyükelçiliği’nde ya da Çankaya’daki büyükelçi rezidansında kalacak. ABD heyeti için 5 yıldızlı bir otel de ayrıldı. Konuk başkanların bir bölümü de büyükelçiliklerinin rezidanslarında kalacak. Heyetler için 4 ve 5 yıldızlı 70 otelde yer ayrıldı.

ASYA PASİFİK GÖZLEMCİLERİ

Gözlemci olarak Japonya, Ukrayna, Güney Kore, Moldova, Avustralya ve Yeni Zelanda liderlerinin de Ankara’ya gelmesi bekleniyor. Lahey’de geçen yıl yapılan NATO Zirvesi’ne de 9 bin kişi katılmış, 45 ülkenin devlet ve hükümet başkanı yer almıştı.

SANCHEZ GELMİYOR

Zirvede AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB Konsey Başkanı Antonio Costa, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de yer alacak. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in ise bir soruşturma nedeniyle eşi Begona Gomez hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulması nedeniyle zirveye katılmayacağı bildirildi. Önceki gün istifa eden İngiltere Başbakanı Starmer de zirvede yer almayacak. Çekya’nın yaşanan tartışmaların ardından zirvede Cumhurbaşkanı Petr Pavel yerine Başbakan Andrej Babiş yer alacak.

Macron’a özel koşu parkuru

Zirveye katılacak olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un gittiği ülkelerde de sabah koşusunu aksatmadığı dikkate alınarak bir planlama yapıldı. Bu kapsamda botanik parkı ve Dikmen Vadisi ile alternatif parklarda parkur belirlendi.

Sosyal medyada “Macron nerede koşsun” anketleri yapılırken Gölbaşı’ndaki Eymir Gölü de listeye eklendi. Alternatiflerden birini seçecek olan Macron son olarak gittiği Kenya, Ermenistan ve Mısır ziyaretlerinde de sabah sporu yapıp koşmuştu.