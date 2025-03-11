Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarıyla Ukrayna konusundaki güvenlik garantilerini koordine etmek amacıyla Paris’te bir araya geliyor.

Toplantı, Fransa Askeri Akademisi tarafından düzenlenen Paris Savunma ve Strateji Forumu çerçevesinde gerçekleşiyor. Fransa’nın ev sahipliğinde yapılan bu görüşmeler, son haftalarda Avrupa’nın Ukrayna’ya yönelik askeri desteği ve gelecekte atılacak adımlar konusundaki yoğun diplomatik temasların bir parçası olarak görülüyor.

Genelkurmay başkanlarının toplantısına NATO müttefikleri Türkiye, İngiltere ve Kanada’nın askeri liderleri de davet edildi. Türkiye adına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak toplantıya katılıyor.

Avustralya, üst düzey bir temsilci göndereceğini açıklayarak Ukrayna’da bir ateşkes sağlanması durumunda barışı koruma misyonuna katılmayı değerlendirebileceğini belirtti. Toplantıda, NATO askeri komutanlığı ile yakın koordinasyon sağlanarak güvenlik mimarisine yönelik ortak yaklaşımlar tartışılacak.

UKRAYNA SINIRININ PLANLARI ÇİZİLİYOR

Fransa, Ukrayna’daki duruma ilişkin Avrupa içinde ortak bir strateji geliştirmeye çalışıyor. Son haftalarda Avrupa birliklerinin Ukrayna’ya konuşlandırılması fikri birçok kez gündeme geldi.

Paris ve Londra bu seçeneğin uygulanmasına yönelik müzakerelerde aktif rol alıyor. Ancak bu plan, Avrupa içinde farklı tepkilere yol açıyor.

İtalya ve Polonya gibi ülkeler, asker göndermeye karşı temkinli bir tutum sergiliyor. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, bu tür bir kararın NATO çerçevesinde alınması gerektiğini vurgularken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Donald Trump’ın barış planına destek vererek Ukrayna’ya asker göndermeyeceğini açıkça dile getirdi.

Macron’un öncülüğündeki toplantılar, Avrupa’nın savunma stratejisini belirlemeye yönelik zincirleme görüşmelerin ilk ayağını oluşturuyor.

Çarşamba günü Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve Polonya’dan oluşan E5 Grubu savunma bakanları bir araya gelecek. Toplantıya AB ve NATO temsilcileri de katılacak.

ABD'DEN SONRAKİ AVRUPA

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un da video konferans yoluyla toplantıya katılması bekleniyor. Avrupa’nın askeri kapasitesinin ve Ukrayna’ya sağlanacak yardımların değerlendirileceği görüşmelerde, ABD’nin askeri ve istihbarat desteğini askıya almasının yaratacağı etkiler de ele alınacak.

Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna’ya yönelik bir güvenlik garantisi planı hazırladı. Ancak bu planın yalnızca hava, deniz ve enerji altyapısını kapsaması, askeri uzmanlar tarafından yetersiz bulunuyor.

Fransa ve İngiltere, asker gönderme seçeneğini değerlendirirken, Avrupa içinde bu konuya dair bölünmeler devam ediyor.

Askeri analistlere göre, ABD’nin hava desteği olmadan 10 ila 20 bin Avrupalı askerin caydırıcılık etkisi sınırlı olabilir. Bu nedenle, Avrupa’nın uluslararası sahnede etkili olabilmesi için güvenilir ve ortak bir güvenlik stratejisi geliştirmesi gerektiği vurgulanıyor.