İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, hükümetin "son derece hareketli, çevik ve etkili" bir güç hedeflediğini belirterek bazı birimlerin koruma amacıyla özellikle hükümet binaları ve kamu binalarının önüne yerleştirileceğini ifade etti.

Güvenlik tedbirleri doğrultusunda, Paris'in önde gelen müzeleri Louvre ve Orsay da dahil olmak üzere birçok müze ve turistik nokta bu hafta sonu kapılarını kapatırken bölgedeki mağaza ve işletmeler de önlem olarak kepenk indirdi.