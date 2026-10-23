Fransa İçişleri Bakanı, hükümetin bu hafta sonu şehir sokaklarında ulusal polis teşkilatında görev yapan askeri yetkililer olan jandarmalar ile polislerden oluşan 70 bin personeli seferber ettiğini açıkladı.
Çevik kuvvet ekipleri ile diğer elit ve uzman birimlerin sahaya sürüleceği, polis adaylarının dahi destek amacıyla göreve dahil edildiği aktarıldı.
İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, hükümetin "son derece hareketli, çevik ve etkili" bir güç hedeflediğini belirterek bazı birimlerin koruma amacıyla özellikle hükümet binaları ve kamu binalarının önüne yerleştirileceğini ifade etti.
Güvenlik tedbirleri doğrultusunda, Paris'in önde gelen müzeleri Louvre ve Orsay da dahil olmak üzere birçok müze ve turistik nokta bu hafta sonu kapılarını kapatırken bölgedeki mağaza ve işletmeler de önlem olarak kepenk indirdi.
Normal koşullarda terörle mücadele, rehine kurtarma ve üst düzey devlet yetkililerinin korunmasında uzmanlaşan bu ekiplerin; öğrenci, işçi ve memurların düzenlediği sokak gösterilerinde görevlendirilmesini savunan Nuñez, sosyal medyada "aşırı sol" kaynaklı kamu binalarını hedef alma çağrılarına işaret etti.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nuñez, "Barışçıl, dostane bir gösteriden bahsetmiyoruz. Yarın son derece kararlı olmaya ve hiçbir şeye müsamaha göstermemeye hazırız" diye konuştu.
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Geçtiğimiz hafta sonu eylemlerin gölgesinde kalan vandalizm ve yağmalamayı yeniden kınayan Nuñez; yetkililerin "vandallara, yağmacılara ve vahşet uygulayacak herkese karşı tavizsiz" davranacağını vurguladı.
Olayların bir kısmının "aşırı sol ve radikal aşırı sol" gruplar tarafından kışkırtıldığını detay vermeksizin yineleyen Nuñez, "17 Ekim'de yaşananlar kesinlikle kabul edilemez.
Yarınki protestolarda Ulusal Jandarma Müdahale Grubu (GIGN) ile Araştırma, Yardım, Müdahale ve Caydırma birimi (RAID) gibi seçkin birlikler de devreye alınıyor.
Bu yağmalamaların, kamu binalarına yönelik bu saldırıların yeniden yaşanmasını engellemek için duruma tamamen hâkim olacağız" dedi.
Öte yandan, geçtiğimiz hafta sonu yaşanan şiddet olaylarıyla bağlantılı olarak 200'den fazla kişinin halihazırda cezaevine gönderildiği belirtildi.
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