Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigette Macron arasında esen soğuk rüzgarların asıl sebebi ortaya çıktı.

İngiliz basını Mirror'un haberine göre Brigette'ın, İngiltere ziyareti esnasında Macron'a olan soğuk tavrının asıl sebebi yas tutuyor olmasıydı.

İngiltere'deki hava üssüne indikten sonra, uçaktan inişleri sırasında Macron eşine elini uzattı fakat Brigitte, bu jesti karşılıksız bırakıp korkuluğa tutunmayı tercih etti.

Bu durum basında ve sosyal medyada "Brigette'ın kocasına soğuk yapması" olarak yorumlandı. Ancak bu durumun asıl sebebinin, Brigette'ın yakın zamanda kız kardeşi Anne-Marie Trogneux'u kaybetmesi olduğu ortaya çıktı.

Ancak izah edileyen durum, Macron'un İngiliz Kraliyet Sarayı'ndaki tavırları oldu. Evli olan İngiliz prensesine attığı bakışlarla güne damgasını vuran Macron'un, yaslı eşinin karşında prensese "farklı" bakışlar attığı ortaya çıkmış oldu.

YASINA RAĞMEN UÇAĞA BİNDİ

Brigitte Macron’un kız kardeşi Anne-Marie Trogneux geçen hafta Kuzey Fransa’daki Amiens kentinde yaşamını yitirdi.

Bu, Brigette'ın toprağa verdiği ikinci kardeşi oldu. Daha önce başka bir kardeşi Maryvonne Trogneux, 27 yaşındayken bir trafik kazasında ölmüştü.

Eşiyle 18 yıldır evli olan Brigitte Macron, bu derin acıya rağmen Cumhurbaşkanı’nı Londra yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Mirror'a konuşan aile yakınına göre Brigitte Macron’un içine kapanık ve gergin görüntüsü tam da bu kayıpla ilgiliydi.

Aile yakını, "Macron hanım kız kardeşini çok severdi, kaybı onu derinden etkiledi. Ancak görev bilinciyle İngiltere’ye eşlik etmeyi kabul etti” ifadelerini kullandı. Ziyaretin yas sürecine denk gelmesine rağmen, First Lady programı iptal etmedi.

EŞİNİN KARŞISINDA KAŞI GÖZÜ AYRI OYNADI

Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Windsor Sarayı'ndaki yemekte yaptıklarına bir izah getirilemedi. Aksine, daha fena bir hal aldı.

İngiliz Prensesi Kate Middleton'la yemek esnasında yan yana oturan Macron'un bakışları "çapkınlık" olarak yorumlanmıştı.

Yüz ifadesiyle geceye damgasını vuran Macron'un, masanın karşısında oturan yaslı eşinin önündeki flörtöz tavırları yepyeni bir boyuta taşındı.

Brigette'ın yanında oturan Galler Prensi William'ın ne düşündüğü ise merak konusu. Kraliyet ailesi, bu konuda sessiz kalmayı tercih etti.

TOKATTAN SONRA ÇOK BOZULDU

Macron çifti daha önce de kamuoyunun merceğine takılmıştı. Mayıs ayında Güneydoğu Asya turu sırasında Vietnam’ın Hanoi Havalimanı’nda uçaktan indiklerinde yaşanan tokat görüntüsü çok konuşulmuştu.

Brigitte Macron’un eşinin yüzüne hafifçe vurduğu anlar kameraya yansımış, Elysee Sarayı olayın bir tartışma değil, esprili bir an olduğunu açıklamıştı.

Macron, henüz 16 yaşındayken o dönem evli ve üç çocuk annesi olan Brigitte’e aşık olduğunu açıklamış, ailelerinin karşı çıkmasına rağmen bu ilişki yıllar içinde bir evliliğe dönüşmüştü.