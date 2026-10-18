Küresel çapta etkisini gösteren ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve kamu harcamalarındaki kesintiler, dünyanın dört bir yanında halkı sokağa döktü. Fransa'dan Arjantin'e, İtalya'dan Hindistan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada patlak veren protestolar, giderek büyüyen bir öfke dalgasına dönüştü. Özellikle Fransa ve Arnavutluk'ta eğitim politikalarına tepki olarak başlayan yerel eylemler, kısa sürede on binlerce kişinin katıldığı hükümet karşıtı geniş çaplı isyanlara dönüştü. Pek çok ülkede artan konut maliyetleri, düşen alım gücü ve siyasi gerilimler, sokakları adeta savaş alanına çeviriyor.

Macron yaşananlarla ilgili Ulusa Sesleniş konnuşması yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"- Barışçıl protestocuları yağmacılar ile bir tutmamalıyız zira yakıt fiyatlarının aşırı yükseldiğini düşünen ve bu konuda haklı olan insanlar var. Bunun nedeni İran savaşıdır.

- Hepimiz öfke duyuyoruz. Sokaklarımızda yaşanan felaketleri gördüğümüzde utanç hissediyoruz. Tüm yağmacılara açıkça söylüyorum: Karşınızda sert bir tutum bulacaksınız.

- Hiç kimse cezasız kalmayacakağma yapanlar, işledikleri suçların bedelini ödemelidir. Kamu binalarına saldıranlar, işledikleri suçların bedelini ödemelidir.

- Yağma yapanlar, işledikleri suçların bedelini ödemelidir."

Öte yandan Macron, ülke genelindeki protestolar devam ederken yarın 3 günlük Orta Doğu turuna çıkacağını açıkladı.

FRANSA'DA SOKAKLAR ALEV ALEV: YARIM MİLYON KİŞİ MEYDANLARDA

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son dönemi yaklaşırken, Fransa tarihindeki en büyük kitlesel eylemlerden birine sahne oluyor. Başkent Paris'te öğretmen ve öğrencilerin eğitim bütçesindeki kesintileri protesto etmesiyle başlayan küçük çaplı gösteriler, akaryakıt zamları ve hayat pahalılığına duyulan öfkeyle birleşerek ülke geneline yayıldı. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in açıklamasına göre, ülke çapındaki protestolara yaklaşık 550 bin kişi katılırken, sadece Paris sokaklarında 110 bin kişi yürüdü. Pek çok bölgede eğitimin durmasına neden olan eylemlerde güvenlik güçleri ve göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Fransa'da ülke çapında sokaklara taşan eylemlerde bazı grupların organize şekilde dünyaca ünlü ticari işletmeleri hedef almasıyla şiddet olayları tırmandı.Yağma ve tahribatın en ağır yaşandığı noktalar şu şekilde kayıtlara geçti:

Yağma ve tahribatın en ağır yaşandığı noktalar şu şekilde kayıtlara geçti: