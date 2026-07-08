Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Ankara'da, liderler ve eşleri onuruna Beştepe'de düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Resmi davet öncesinde Macron'u, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan karşıladı. Liderlerin selamlaşmasının ardından Macron, Emine Erdoğan ile de tokalaştı. Karşılama sırasında yaşanan kısa bir an dikkat çekti. Emmanuel Macron'un, tokalaşma esnasında Emine Erdoğan'ın elini öpmeye çalıştı. Emine Erdoğan ise elini geri çekerek tokalaşmayı sürdürdü. Söz konusu anlar töreni takip eden kameralar tarafından kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

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