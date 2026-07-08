36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere dün akşam saatlerinde Ankara’ya gelen Macron’un uçağı Esenboğa Havalimanı’na indi. Fransa Cumhurbaşkanı’nı havalimanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yetkililer karşıladı. Macron, karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın, liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Program sonrası konaklayacağı otele geçen Macron, sabah saatlerinde spor yapmak üzere otelden ayrıldı. İran Caddesi üzerinde kendisine eşlik eden bir grupla koşu yapan Macron, Seğmenler Parkı’na doğru ilerledi. Fransa Cumhurbaşkanı’nın koşusu sırasında park ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Seğmenler Parkı geçici süreyle vatandaşların girişine kapatılırken, Macron koşusunu tamamladıktan sonra NATO Zirvesi kapsamındaki resmi programına katılmak üzere bölgeden ayrıldı.

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