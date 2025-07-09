İngiltere'ye ziyarete gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkeden hiç ayrılmayacakmış gibi bakıyor.

Eşi Brigette Macron tarafından "tokatvari bir şekilde" itilmesiyle gündemden düşmeyen Macron'un artık canı çok sıkılmış olacak ki, İngiltere Prensesi Kate Middleton'a attığı bakış yaşadığı dertlerin bir aynası oldu.

İngiltere Kraliyet Sarayı olan Windsor Saray'ındaki akşam yemeğinde kırmızı elbisesiyle büyüleyen Kate Middleton'dan gözlerini alamayan Macron'un çapkın yüz ifadesi dünya gündemine oturdu.

BRIGETTE SOĞUK RÜZGARLAR ESTİRDİ

Emmaneul Macron ve eşi Brigitte, İngiltere'ye ziyaretlerine olaylı başlamıştı. Brigette'in, Cumhurbaşkanı Macron'un uzattığı eli tutmadan uçaktan inmesi dünya basınında yankılanmıştı.

Macron'da aldırmadan, geldiği gibi Kate Middleton'un elini öptü. Ancak son derece yaygın olan bu jest Macron için başlangıç oldu.

Bu olaydan sonra Macron ve Brigette, İngiliz Kraliyet'iyle birlikte güzel bir gün geçirdi. Macron, bir süre için İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la görüşmek içini eşi Brigette'ı Kraliyet Ailesine emanet etti. Macronlar ve Kraliyet Ailesi, akşam yemeğinde yeniden bir araya geldi.

DÜNYA O BAKIŞI KONUŞTU

Saraydaki resepsiyonda Brigette'ın pelerinli mavi bir elbise giymesi, Prenses Kate'in de kırmızı bir elbise giymesi dikkat çekti.

Ancak bu durum sadece basının değil, Cumhurbaşkanı Macron'un da dikkatinden kaçmadı.

Macron’un Prenses Kate ile yan yana oturduğu yemekte, Fransız liderin Kate’e göz kırptığı görüntüler çok konuşuldu.

İkilinin kadeh tokuşturmasından sonra gerçekleşen bu jest, bazı izleyiciler tarafından şakalaşma olarak yorumlandı.

Sosyal medyada “Gözünde bir şey vardı belki” ya da “Şaka yollu bir hareket, ciddiye alınacak bir şey değil” yorumları öne çıktı.