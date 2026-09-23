Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Gazze’de yaşanan insani felakete vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze barış planını diplomatik bir başarı olarak nitelendirdiği konuşmasından birkaç saat sonra kürsüye çıkan Macron, bölgede barışın sağlandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek "dünyanın utanç verici gelişmelere tanıklık ettiğini" söyledi.

Macron’un Trump yönetimi ile Netanyahu hükümetine yönelik eleştirileri, ABD ve İsrail makamlarından gelen açıklamalarla geniş yankı buldu.

'FİLİSTİN KAĞIT ÜZERİNDE TANINIYOR'

Konuşmasında bir yıl önce yaklaşık bir düzine ülke ile birlikte Filistin devletini tanıdıklarını söyleyen Macron, bunun kağıt üzerinde olduğunu belirtti.

Macron, "Bazı insanların alaycı yaklaşımını duyuyorum: 'Tanımak sadece bir kağıt parçası, gerçeğe bakın' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki duruma sessiz kalınmasını eleştiren Fransa Cumhurbaşkanı, "Gazze'de olanlar karşısında, hiçbir şey yapmadan izlemeye devam edersek ne kadar inandırıcılığımız kalır? Bazıları sözde bir barışla övünüyor. Ancak bu barış, insani yardıma erişimi, tek bir saniye bile yeniden sağlamadı. Hepimiz için utanç verici bu manzarayı öylece seyredip duracak mıyız?" sorusunu yöneltti.

'ORMAN KANUNLARINA DÖNEMEYİZ'

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan şiddete de değinen Macron, Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail hükümetini hedef alarak, "Batı Şeria'da her gün yaşananlara bakın. Kimin için yapılıyor bunlar? Hamas Batı Şeria'da hiçbir zaman faaliyet göstermedi" dedi.

Batı Şeria'daki durumun Filistin halkının geleceğini kararttığını ifade eden Macron, "İsrail'in güvenliğini, tüm komşuların egemenliğini ihlal ederek sağlayabileceklerini düşünenler yanılıyor. Onlar İsrail'in güvenliğini zayıflatıyorlar" diye konuştu.

Dünya genelinde orman kanunlarına dönüş tehlikesinin arttığını ve ülkelerin güç ile zorbalığın hüküm sürdüğü bir dünya ile medeni bir uluslararası toplum arasında seçim yapması gerektiğini söyleyen Macron, "Bazılarının kurmak istediği bu yeni cezasızlık düzenini kabul edemeyiz" diyerek konuşmasını "Yaşasın Birleşmiş Milletler!" sözleriyle tamamladı.

ABD-İSRAİL TARAFINDAN TEPKİ GECİKMEDİ

Macron’un açıklamalarına Washington ve Tel Aviv’den tepkiler gecikmedi. ABD Dışişleri Bakanlığı, sosyal medyada yaptığı kinayeli paylaşımda, Başkan Trump'ın 20 maddelik Gazze Barış Planı'nın Fransa'nın da daimi üye olduğu BM Güvenlik Konseyi tarafından oy birliğiyle kabul edildiğine işaret ederek bu durumu "harika" olarak nitelendirdi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise "BM'de Macron'un yaptığı konuşmadan daha gerçeklikten kopuk bir konuşma hayal etmek zor" değerlendirmesinde bulunarak "Hamas, şeytani bir beladır ve masum Amerikan vatandaşlarını öldürmüştür" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ofisinden yayımlanan açıklamada ise "Emmanuel Macron’un açıklamasındaki iğrenç saçmalıklar akıl almaz boyutta" denildi.