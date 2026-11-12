Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'yi Elysee Sarayı'nda karşıladığı törende beklenmedik bir olay yaşandı.

Tören sırasında görevli iki asker kısa aralıklarla fenalaşarak yere yığıldı.

Macron'un ilk askere yardım etmek için harekete geçtiği anlar kameralara yansırken, ikinci askerin de düşmesi tören alanında hareketliliğe neden oldu.

Olayın nedeni ve askerlerin sağlık durumlarıyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

İLK ASKER MACRON'UN GÖZLERİ ÖNÜNDE YERE YIĞILDI

Olay, 11 Kasım Çarşamba günü Paris'teki Elysee Sarayı'nda meydana geldi. Resmi ziyaret için Fransa'ya gelen Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'yi karşılamaya hazırlanan Macron'un bulunduğu törende, görevli askerlerden biri aniden fenalaştı.

Slovak televizyonu TV JOJ'un kaydettiği görüntülerde, tören kıyafetiyle bekleyen askerin önce dengesini kaybettiği, ardından elindeki kılıcı indirerek geriye doğru yere düştüğü görüldü. Durumu fark eden Macron ve saray görevlileri hemen askerin yardımına koştu. Asker, görevlilerin müdahalesinin ardından tören alanından uzaklaştırıldı.

İKİNCİ ASKER DE KISA SÜRE SONRA YERE DÜŞTÜ

Fransız basınında yer alan haberlere göre, ilk olayın ardından bir asker daha fenalaşarak yere yığıldı. İkinci askerin düşme anı kameraya yansımazken, kılıcının yere çarpma sesi görüntülerde duyuldu. Macron'un ikinci olay karşısında da tepki verdiği görüldü.

Peş peşe yaşanan iki olayın ardından saray görevlileri askerlere müdahale etti.

ASKERLERİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA YOK

Yaşananlara rağmen resmi karşılama programı sürdürüldü. Macron, Slovak mevkidaşı Peter Pellegrini ile görüşmesini gerçekleştirdi.

İki askerin hangi nedenle fenalaştığı henüz açıklanmadı. Askerlerin sağlık durumlarına ilişkin de yetkililer tarafından kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmedi.