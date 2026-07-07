Şam'da patlama sesleri duyuldığı aktarıldı. Al Jazeera haber sitesinin haberine göre patlama Macron'un kaldığı otelin yakınında gerçekleşti.
Salı günü televizyonda yayınlanan görüntülerde, şehrin semalarında yükselen duman bulutları görüldü.
Meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğu aktarıldı. Otel Şam'daki Four Seasons Hotel yakınında yaşandı.
Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara, Şam’da patlama seslerinin duyulduğu sırada Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Macron’u ağırlıyordu.
Fransız Cumhurbaşkanlığı, Macron’un Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na giderken patlama seslerini duymadığını bildirdi.
Macron ve Şara patlamadan önce Emevi Cami'yi ziyaret etmiş, hatıra defterini imzalamıştı.