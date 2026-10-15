Avrupa Komisyonu’nun mevcut yetki sınırlarını aşarak üye ülkelerin egemenlik alanlarına müdahale ettiğini savunan aşırı sağcı lider Marine Le Pen, Türkiye’ye aktarılan tüm mali kaynakların ve yürütülen diplomatik süreçlerin derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.

Brüksel’deki konuşmasında Avrupa Birliği’nin genişleme ve yardım politikalarını sert sözlerle eleştiren Le Pen, Komisyonun yetkilerinin acilen yeniden tanımlanması gerektiğini belirtti.

Aşırı sağcı lider, "Komisyon yetkilerini aşmayı bırakmalı; üyelik öncesi politikalar, Türkiye’ye verilen mali destekler ve kalkınma programları tamamen sona erdirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Le Pen, Avrupa Komisyonu’nun temel görevinin sadece üye ülkelere hizmet sunan bir sekretaryayla sınırlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

AB POLİTAKALARINI SERT DİLLE ELEŞTİRDİ

Sağlık, iç güvenlik, diplomasi, askeri yapılanma ve istihbarat gibi stratejik alanların Brüksel’in kontrolüne devredilmesine kesinlikle karşı çıktıklarını ifade eden Fransız siyasetçi, mevcut AB politikalarının Avrupa’yı güçlendirmek yerine zayıflattığını öne sürdü.

Fransa’nın kendi sınırlarını ve egemenliğini koruyan ulusal bir anlayışa dönmesi gerektiğini savunan lider, Türkiye başta olmak üzere aday ülkelere yönelik genişleme ve yardım musluklarının derhal kapatılması çağrısında bulundu.