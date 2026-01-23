Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında Davos’ta yaptığı konuşmada tercih ettiği stil, finans dünyasında beklenmedik bir hareketliliğe yol açtı. Macron’un "Top Gun" filmini andıran havacı gözlükleriyle kameraların karşısına geçmesi, gözlüklerin üreticisi olan İtalyan iVision Tech firmasının hisselerinde %28’lik rekor bir yükseliş sağladı.

AŞIRI TALEP HİSSELERİ DURDURDU

Fransız lüks gözlük markası Henry Jullien’i bünyesinde barındıran iVision Tech, Macron’un taktığı modelin 659 Euro (yaklaşık 770 Dolar) değerindeki "Pacific S 01" olduğunu doğruladı. Şirketin CEO'su Stefano Fulchir, yaptığı açıklamada, bu durumun hisseler üzerinde "kesinlikle büyük bir etki yarattığını belirtti.

Yaşanan bu "Macron dopingi", Milano Borsası'nda işlem gören şirketin piyasa değerine yaklaşık 3,5 milyon Euro (4,1 milyon Dolar) ekledi. Hisselerdeki aşırı talep nedeniyle işlemler çarşamba ve perşembe günleri defalarca otomatik olarak durduruldu.

SOSYAL MEDYADA TOP GUN GÖNDERMESİ

Macron’un kapalı alanda güneş gözlüğü takması sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar, Tom Cruise’un efsanevi karakteri "Maverick"e atıfta bulunarak binlerce içerik paylaştı. Konu o kadar büyüdü ki, ABD Başkanı Donald Trump bile Fransız mevkidaşının bu yeni imajı hakkında yorum yapmaktan geri kalmadı.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN SAĞLIK AÇIKLAMASI GELDİ

Tartışmaların odağındaki Fransa Cumhurbaşkanlığı (Elysee) Sarayı ise tercihin estetik değil sağlık odaklı olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, Macron’un gözündeki bir damar çatlaması nedeniyle ışığa karşı hassasiyet oluştuğu ve bu yüzden kapalı alanda gözlük taktığı belirtildi.

Elysee markayı doğrulamasa da iVision Tech CEO’su Fulchir, gözlüklerin kendi markaları olduğunu net bir şekilde teşhis ettiklerini ve bu modeli 2024 yılında bizzat Macron’a gönderdiklerini ifade etti.